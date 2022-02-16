إيران تتوقع عدد

2022/02/16 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مساعد وزير الداخلية الايراني

ورئيس اللجنة المركزية الخاصة بزيارة

اربعينية الامام الحسين (ع)، الاربعاء،

عن توقعه بلوغ عدد زوار الاربعينية خلال

العام -الهجري- المقبل لنحو 5 ملايين

زائر.

وقال مجید

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