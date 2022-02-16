2022/02/16 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني

بلينكن إن الولايات المتحدة "لم تر

دليلا على أن روسيا تسحب قواتها عن

الحدود الأوكرانية".

وفي حديث لبرنامج Good Morning America، أضاف

بلينكن: "لسوء الحظ، هناك فرق بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لم نر دليلا على أن روسيا تسحب قواتها عن الحدود الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: لم نر دليلا على أن روسيا تسحب قواتها عن الحدود الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).