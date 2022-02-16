روسيا: وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء لإشعال حرب في أوكرانيا

2022/02/16 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية

الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وسائل

الإعلام الغربية فعلت كل شيء من أجل

إشعال حرب في أوكرانيا، لكن معلوماتها

لا علاقة لها بالواقع.

وأضافت زاخاروفا أن وسائل الإعلام

الغر

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