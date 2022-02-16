فيديو مرعب يظهر انجراف سيارات وأشجار وحطام بسبب فيضانات مدمرة في البرازيل

2022/02/16 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت الأمطار الغزيرة أرواح 34 شخصًا على الأقل في البرازيل، بحسب أحدث التقارير من دائرة الدفاع المدني في ريو دي جانيرو.

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