تصاعد وتيرة الاحتجاجات في عدد من أقضية السليمانية

2022/02/16 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..تستمر التظاهرات للمئات من المواطنين في عدد من مدن السليمانية، احتجاجا على تردي الخدمات.وقال مراسل “المعلومة” إن، المواطنين في السليمانية أعادوا قطع الطرق الرئيسية في قضاء رانية وقلعة دزة، احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم.وأضاف أن، المواطنين هددوا بتحويل التظاهرات لاعتصامات مفتوحة، في حال لم تقم الحكومة بتلبية مطالبهم، من تخفيض سعر […]

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