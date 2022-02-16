الاستخبارات تعلن اعتقال مطلوب بتهمة 'الإرهاب' في الرمادي

2022/02/16 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بملاحقة عصابات داعش الارهابي وبإشراف ميداني من قبل مدير شعبة استخبارات وامن فق١٠ وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل استخبارات لواء ٣٨ وبالتعاون مع الفوج الثالث منه تم القاء القبض على المتهم عبد العزيز فرج فضيل الجليباوي والمطلوب وفق مذكرة قبض ٤ ارهاب في منطقه الرمادي".

وأضافت أنه "سوف يتم تسليمه الى جهة الطلب بعد اكمال التحقيق معه".

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