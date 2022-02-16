2022/02/16 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، تعليقاً على إعلان روسيا سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا "أن هناك فرقاً بين ما تقوله روسيا وما تفعله وما نراه ليس انسحاباً ذا مغزى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يرد على إعلان روسيا سحب بعض قواتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يرد على إعلان روسيا سحب بعض قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).