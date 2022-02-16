شرطة نينوى تكشف تفاصيل القبض على امرأة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها

2022/02/16 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، تفاصيل القبض على امرأة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وبالتعاون مع مديرية الطب العدلي مديرية شرطة ام الربيعين تم كشف …

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