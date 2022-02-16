للمرة الأولى في تأريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بكأس العرب لكرة السلة

2022/02/16 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحرز لبنان بطولة العرب الـ 24 للمنتخبات في كرة السلة، بفوزه على تونس 72 – 69 في المباراة النهائية التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة نادي النصر بدبي أمام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.وتعملق المنتخب اللبناني في الشوط الرابع الأخير بعدما تقدم بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى في تأريخه..



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