2022/02/16 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت شبكة CBS الأمريكية، اليوم الأربعاء، بانفجار شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في بجزيرة لونج آيلاند بـ نيويورك.واشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة بأحد المباني في جزيرة لونج آيلاند بنيويورك.وتسبب الحادث في إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار.ولفتت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار هائل يهز نيويورك..



ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة first appeared on ايرث نيوز.

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