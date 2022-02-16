مسؤول أمريكي لـCNN: بايدن أرسل مسؤولين إلى السعودية للضغط من أجل مزيد من النفط

2022/02/16 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل البيت الأبيض اثنين من المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للضغط على المملكة لضخ المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

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