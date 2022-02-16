بالذهاب إضعاف للبيت الشيعي.. خيار المعارضة يطرق بابي أكبر كتلتين بالبرلمان

2022/02/16 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن طرح خيار المعارضة لدى الاطار التنسيقي والتيار الصدري، عادا ذهاب احد الطرفين للمعارضة اضعاف للبيت الشيعي.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ذهاب الإطار او التيار إلى المعارضة سوف يكون اضعاف للبيت الشيعي مقابل تكتل البيوتات الاخرى السني والكردي".

واضاف ان "خيار المعارضة مطروح حاليا من قبل الاطار او التيار احدهما"، مشيرا الى انه "في حال ذهب احد الطرفين الشيعيين الى المعارضة سوف يخضع املاءات وطلبات من قبل المكونات الاخرى مما سيجبره الى تقديم تنازلات".

وافاد، أن "خيار المعارضة مطروح لدى الطرفين ولكن لتحقيق المعارضة الايجابية يجب ان يمنح للطرف المعارض منصب رئيس البرلمان ورئاسة الهيئات الرقابية كهيئة النزاهة وغيرها لتقويم عمل الحكومة التي يتم انتخابها".

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