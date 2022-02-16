الرشيد يستأنف الانشطة الائتمانية لكافة القطاعات

2022/02/16 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، استأنف الانشطة الائتمانية لكافة القطاعات.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف وجه فروعه المباشرة بترويج المعاملات للأنشطة الائتمانية وللقطاعات كافة".

واضاف انه "المصرف وفي وقت سابق اوقف العمل بمنح الائتمان لأغراض التطبيق السنوي والموافقة على الخطة الائتمانية الخاصة بعام ٢٠٢٢".

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