بعد قرار الاتحادية..هل تستطيع السلطة التنفيذية كبح الجماح النفطي للاقليم؟

2022/02/16 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… شكك عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الأربعاء، بقدرة الحكومة الحالية على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان استرجاع كافة الأموال من إقليم كردستان من خلال عمليات بيع النفط والغاز العراقي.وقال الحياني لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة لم تستطع أن تعالج أي أزمة تواجه البلد سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وبالتالي فهي لن […]

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