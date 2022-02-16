أزمة ثقة في نادي الميناء

2022/02/16 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يعيش نادي الميناء الرياضي، أزمة ثقة بين مدرب فريقه الكروي أمين فيليب ولاعبي فريقه الكروي.وقال مصدر في إدارة نادي الميناء في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي الفريق لم يعدوا يثقون بتوجيهات المدرب أمين فيليب، بعد تلقي الفريق خسارتين متتاليتين امام أربيل ونفط البصرة”.وأضاف ان “المدرب أمين فيليب بدأ يفقد السيطرة على […]

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