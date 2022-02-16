2022/02/16 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين وسندافع عن أنفسنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين وسندافع عن أنفسنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين وسندافع عن أنفسنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).