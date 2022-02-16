2022/02/16 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النيتو: نعتزم إعادة نشر قواتنا في المنطقة الشرقية بأوروبا بسبب التصعيد الروسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيتو: نعتزم إعادة نشر قواتنا في المنطقة الشرقية بأوروبا بسبب التصعيد الروسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيتو: نعتزم إعادة نشر قواتنا في المنطقة الشرقية بأوروبا بسبب التصعيد الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).