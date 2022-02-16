2022/02/16 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات على قيد الحياة، حيث كانت مفقودة منذ عام 2019، وتم إخفاؤها تحت سلالم في منزل جدها بولاية نيويورك.تقرير مراسلة CNN لورا جاريت ينقل لكم التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفلة مفقودة منذ 2019.. لن تصدق أين وجدوها على قيد الحياة بعد قرابة 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفلة مفقودة منذ 2019.. لن تصدق أين وجدوها على قيد الحياة بعد قرابة 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).