حسن نصرالله: بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان

2022/02/16 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، قدرة حزبه على تحويل الآلاف من الصواريخ التي يمتلكها إلى “دقيقة”.وقال نصر الله في خطاب: “أقول للعدو أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا المتواجدة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك وحولنا صواريخنا إلى دقيقة”.وأضاف: “نحن منذ مدة طويلة بدأنا …

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