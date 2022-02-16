اليكتي يتهم البارتي بشق البيتين الكردي والشيعي: استغلال مناصب سياسية بالعراق - عاجل

2022/02/16 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

هاجم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وفريق حزبه، متهما اياهم بشق البيت الكردي والشيعي مع الاصرار بالذهاب لترشيح شخصية من أقاربه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي بالاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث لـ(لبغداد اليوم) ان "مهمة الحزب الديمقراطي هو شق البيت الشيعي والكردي ولا نعلم ما الفائدة من ذلك، خصوصا وان نائب رئيس الحزب الديمقراطي وهو الرئيس الحالي للاقليم (نيجرفان بارزاني) والذي يستغل منصبه الرئاسي لمصالح حزبية ذهب سابقا إلى مدينه النجف (الحنانة) والغرض من الزيارة كان حسب المعلن هو توحيد البيت الشيعي".

وتساءل: "لماذا لاتعملون على توحيد البيت الكردي الذي قمتم بتخريبه بمنافستكم على منصب الرئيس وحل الخلافات داخل البيت الكردي، فنحن نقول ان السياسات الخاطئة للبارتي لاتخدم إقليم كردستان".

وانتقد القيادي في الحزب، "استمرار رئيس الحزب الديمقراطي وفريق حزبه بشق البيت الكردي والشيعي مع الاصرار بالذهاب لترشيح شخصية من أقاربه لمنصب رئيس الجمهورية"، مردفا أن "البارزاني لايعي خطورة وتداعيات تمسكه بترشيح شخصية للمنصب واستمرار منافسته للاتحاد".

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