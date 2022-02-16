2022/02/16 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، عن الاتفاق على الية جديدة لتوزيع الحصة المائية بين المثنى ومحافظة الديوانية لنهر التعزيز.

وقال مدير الموارد المائية في المثنى محمد عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة اتفقت مع الديوانية ان تكون الحصة المائية الخاصة بنهر التعزيز مناصفة".

واضاف ان "نهر التعزيز بالأصل تابع لمحافظة المثنى بشكل كامل ولايوجد حق للديوانية فيه"، مشيرا الى ان "حل المناصفة جاء لفض النزاع".

وافاد ان "طاقة نهر التعزيز هي 16 متر مكعب في الثانية، وحسب الاتفاق فسيكون حصة محافظة المثنى 8 متر مكعب اي النصف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظتا الديوانية والمثنى تتفقان على الية جديدة لتقاسم الحصص المائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظتا الديوانية والمثنى تتفقان على الية جديدة لتقاسم الحصص المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).