2022/02/16 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).