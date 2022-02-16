2022/02/16 | 20:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5iLv3TUcJn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).