مصرف الرافدين يدعو المتقاعدين لتجديد بطاقة الـ(كي كارد) إلى (الماستر كارد)

2022/02/16 | 20:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، المتقاعدين إلى تجديد بطاقات الكي كارد إلى بطاقات الماستر الكارد لضمان استمرار استلام رواتبهم.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “على المتقاعد ان يقوم بتجديد بطاقة كي كارد (الصفراء اللون) الى بطاقة ماستر كارد المصدرة من مصرف الرافدين (الخضراء اللون) حتى يتم ضمان استمرار استلام […]

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