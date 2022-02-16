إخماد حريق اندلع بـ 16 محلاً بأحد أسواق البصرة

2022/02/16 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة. وقالت مديرية الدفاع المدني في البصرة ببيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مفارزنا في مركز حي الجهاد بإسناد من المراكز القريبة أخمدت حادث حريق واسع الانتشار اندلع في 16 محلاً داخل سوق القسم في منطقة حي الحسين بمركز المحافظة". وأضافت أن "فرق الدفاع سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها والحد من توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات والأبنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية". وأشارت الى أن "سبب الحادث سيحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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