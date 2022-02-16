محلل سياسي: الولايات المتحدة فقدت هيمنتها الاقتصادية التي كانت عليها

2022/02/16 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد استاذ العلوم السياسية والدراسات القانونية من جامعة هاملاين الامريكية ديفيد شولتز، الاربعاء، أن الولايات المتحدة تفتقر إلى نفس الهيمنة الاقتصادية التي كانت عليها في السابق لتعزيز طموحاتها العالمية.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن شولتزقوله إنه ” في وقت من الاوقات كان الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة […]

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