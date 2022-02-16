روسيا تعتمد الأقمار الصناعية لتأمين الاتصالات لوسائل النقل العامة

2022/02/16 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت مصادر في الحكومة الروسية أن العمل جار في البلاد على تفعيل خطة لتأمين الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية لوسائل النقل العامة.وجاء في منشور على موقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الموضوع “سيتم تزويد الحافلات والسفن وقطارات المسافات الطويلة وبعض وسائل النقل العامة في البلاد باتصالات عبر الأقمار الصناعية”.وأشار المنشور إلى […]

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