الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في 16 محلاً تجارياً بمحافظة البصرة

2022/02/16 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأربعاء، إخماد حريق نشب في 16 محلاً تجارياً في محافظة البصرة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أخمدت مفارزنا في مركز حي الجهاد بإسناد من المراكز القريبة حادث حريق واسع الانتشار اندلع في ١٦ محلاً داخل سوق القسم في منطقة حي الحسين بمركز …

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