علاوي: تنفيذ 53 هدفاً أمنياً في ميسان.. أولوية لمكافحة المخدرات

2022/02/16 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلن حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، الأربعاء، تنفيذ 53 عملة أمنية في محافظة ميسان، فيما أشار إلى أن ملف المخدرات له أولوية في الأمن الداخلي.وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز”، هنالك دعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لفرض القانون في ميسان، وتم …

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أولوية لمكافحة المخدرات أولاً على النور نيوز.

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