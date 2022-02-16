تحقيق بريطاني بشأن

2022/02/16 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت تبرّعات قدّمت لمؤسسة الأمير تشارلز قد تمّت مكافأتها بألقاب فخرية، واستُخدمت لدعم طلب تجنّس رجل أعمال سعودي.

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