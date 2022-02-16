ملايين الأطفال في اليمن سيحرمون من المساعدات الإنسانية خلال أيام

2022/02/16 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية اليوم الأربعاء، من أن ملايين الأطفال في اليمن سيحرمون من جميع المساعدات الإنسانية خلال الشهر المقبل.يأتي ذلك مع تراجع تعهدات المانحين، الأمر الذي يهدد بتوقف تقديم المساعدات المنقذة لحياة الملايين في هذا البلد الفقير الذي يشهد حربا دامية منذ سبع سنوات.وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا […]

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