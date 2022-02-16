2022/02/16 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب النائب عن محافظة ذي قار، فلاح حسن الهلالي، رئاسة جامعة ذي قار بشأن مخالفات قانونية وادارية بحق الطاقات العلمية.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الهلالي حصلت ايرث نيوز، على نسخة منها، فإن “النائب خاطب رئاسة جامعة ذي قار للاجابة عن تفاصيل المخالفات القانونية والادارية والتعسف بحق الطاقات العلمية المذكورة بشكل مفصل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نائب يخاطب رئاسة جامعة ذي قار بشأن مخالفات قانونية وادارية بحق الطاقات العلمية first appeared on ايرث نيوز.

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