العراق يستعد لإطلاق ’الورقة الخضراء’.. استراتيجية ’متكاملة’ لدعم الزراعة

2022/02/16 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير البيئة، جاسم الفلاحي، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق "الورقة الخضراء" المعنية بالملف الزراعي، وسبل تطويره.

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وقال الفلاحي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (16 شباط 2022)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لإنشاء الورقة الخضراء، والورقة الخضراء تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل".

وأضاف، "العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدينا ما يجعل القطاع السياحي أولوية"، مبينا "بدأنا بكتابة هذه الورقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة".

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