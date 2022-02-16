موسكو: أي إطلاق صاروخي قد يعتبر ضربة نووية في ظل التوتر الراهن

2022/02/16 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي

ميخائيل بوبوف أنه في ظل التوتر الحاصل،

فإن أي إطلاق صاروخي قد يتم تفسيره على

أنه ضربة نووية محتملة.

وقال بوبوف، ان "قلة من الناس باستثناء

الخبراء يفكرون في حقيقة أن

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