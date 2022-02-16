بيربوك: نتوقع

2022/02/16 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا

بيربوك أنه يجب دعم التصريحات حول عودة

جزء من القوات الروسية عن الحدود

الأوكرانية بـ"إجراءات ملموسة".

وقالت قبيل محادثاتها مع نظيرها

النمساوي ألكسندر شالنبرغ: "هذ

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