جنرال أمريكي: الصين قد تستغل أزمة أوكرانيا في عمل

2022/02/16 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قال قائد القوات الجوية الأميركية

في المحيط الهادئ الجنرال كينيث

ويلسباخ إن الصين قد تستغل أزمة

أوكرانيا في عمل "استفزازي" بآسيا، في

محاولة لمعرفة مستوى ردود الفعل

الدولية.

واضاف ويلسباخ، أن الصين

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