كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية ترحب بقرار الاتحادية بشأن قانون نفط كردستان

2022/02/16 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.وقالت الكتلة في بيانها الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا (59 و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كوردستان في اخراج …

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