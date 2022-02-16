2022/02/16 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ChO1sObA5eg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاوان إسماعيل : قرار المحكمة الاخير والخاص بقانون النفط والغاز مليئ بالثغرات القانونية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاوان إسماعيل : قرار المحكمة الاخير والخاص بقانون النفط والغاز مليئ بالثغرات القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).