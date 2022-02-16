توب 5: بايدن يطلب المزيد من نفط السعودية.. وجدل قرار تنظيم الاستيراد في مصر

2022/02/16 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على السعودية من أجل المزيد من النفط، وقراءة في لغة جسد وزير خارجية روسيا عند سؤاله عن "غزو" أوكرانيا، والتحقيق في مزاعم منح رجل أعمال سعودي أعلى وسام بريطاني عن طريق المال، وصولا إلى الجدل ومطالب تعديل قرار تنظيم الاستيراد في مصر..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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