يريز يفكر في إقالة أنشيلوتي

2022/02/16 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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قال تقرير صحفي إسباني، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في الإطاحة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في نهاية الموسم الحالي.ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " سبورت " الإسبانية، فإن بيريز مستاء جداً من الشكل الذي ظهر عليه الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي تعتقد بأن أساليب أنشيلوتي لم تعد تنفع وعفى عليها الزمن، ويعتقد بيريز أن التغيير هو الحل الوحيد لإعادة الفريق للطريق الصحيح.وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو، كما بات الفريق مهدداً بالإقصاء من دوري الأبطال، في حين لا يزال يتصدر الليجا.

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