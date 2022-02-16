تركيا.. اعتقال صحفية غطت حادث إلقاء كرديين من مروحية للشرطة

2022/02/16 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتقلت السلطات التركية الصحفية زينب دورغوت عقب مداهمة منزلها في ولاية شرناق ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد.وذكرت وكالة “ميزوبوتاميا” الكردية حيث تعمل دورغوت، أن السلطات رفضت الكشف عن التهم الموجهة إليها، ونقلتها إلى مقر شرطة شرناق للاستجواب، بعد مصادرة جهاز كمبيوتر وهاتف وأجهزة إلكترونية أخرى كانت في حوزتها.وكانت دورغوت واحدة من […]

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اعتقال صحفية غطت حادث إلقاء كرديين من مروحية للشرطة أولاً على الايام نيوز.

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