المعموري: تفاهمات مهمة في البيت الشيعي سيعلن عنها الاسبوع القادم

2022/02/16 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاربعاء، بان تفاهمات مهمة في البيت الشيعي سيعلن عنها الاسبوع القادم.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التوافق السياسي بين القوى المهمة في المشهد العراقي هو سيد الموقف بالوقت الراهن والتحالف الثلاثي ادرك بان لايمكن تشكيل حكومة دون مشاركة قوى الاطار التنسيقي”.واضاف، ان “تفاهمات مهمة […]

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