النبؤة - الطيب عبد السلام

2022/02/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطيب_عبد_السلام ان الانبياء هم مركز تركز العاصفه،الموجة العالية من امواج البحر،و الذين يأتون بعد ان تستنفد كل الموجات الأخر قوتها و اندفاعتها و المفارقة ان علوهم ذاك كان من سدى تلك الامواج و شظاياها،فهم وحدهم من إمتلكوا ذاك الحدس و الحس في إدراك السياق و أقتناص الفرص التاريخية التي تلوح،إنهم الغرباء بين أهلهم المضيؤن في سماء الأبد.إن النبؤة ليست ضربة حظ بل هي كفاح و اجتهاد و سهر و ليست نابعة من نفس متعاليه تر ......





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