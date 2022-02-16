أوراق حراك تشرين2019 الحلقة -36- - سلام إبراهيم

2022/02/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يوميات الثورةأنهم يقتلون خيرة شباب العراق27-1-2020عصابات الأحزاب الشيعية الطائفية يقتلون في ساحات الاحتجاج من دافع عن العراق في سوح القتال وحرره من داعش، هنا نموذج لشهيد من الحشد الشعبي يحكي قصة تراجيدية عن المصائر في عراق تحكمه طغمة لا شرف لها ولا ضمير(عبادي حسن زوير ..



ابن الفذة الناصرية ام العراق ..



احتاجته الموصل فلبى مقاتلا ..



واحتاجته الناصرية وكل العراق فلبى متظاهرا محتج ......





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