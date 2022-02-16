تحرك نيابي لتحويل حملة الشهادات غير المؤشرة في الدفاع إلى الملاك المدني

2022/02/16 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، بأستكمال تحويل العدد المتبقي من منتسبي وزارة الدفاع غير المؤشرة شهاداتهم من حملة الشهادات الجامعية الى الملاك المدني.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الزاملي طالب وزير الدفاع جمعه عناد ، باستكمال اجراءات تحويل منتسبي الوزارة من حملة الشهادات الجامعية (البكالوريوس- صعودًا ) غير المؤشرة شهاداتهم، من " الملاك العسكري " الى " الملاك المدني " اسوةً بأقرانهم الذين صدرت اسماؤهم سابقًا".واضاف ان "الزاملي وجه كتاب رسمي لوزير الدفاع، للعمل على شمول جميع المراتب من منتسبي وزارة الدفاع من حملة الشهادات الجامعية والمتبقي منهم (2848) منتسب بأحكام المادة (12/ ثانيا/ هـ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 مساواة بأقرانهم السابقين".

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