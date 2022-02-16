إخماد حريق اندلع بـ 16 محلاً في البصرة (صور)

2022/02/16 | 21:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبب الحادث سيحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.

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