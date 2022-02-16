شرطة ميسان: القبض على 61 مطلوباً بتهم جنائية وإرهابية

2022/02/16 | 21:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء ، القبض على 61 مطلوباً بتهم جنائية وإرهابية.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مراكز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث وبالاشتراك مع لواء القوات الخاصة وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع، تمكنت خلال عمليات أمنية نفذتها، خلال الأسبوع الماضي، من اعتقال 61 مطلوباً بتهم جنائية بينهم […]

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