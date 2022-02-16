الحشد الشعبي يستطلع المناطق الصحراوية للتحري عن بقايا ارهابي داعش

2022/02/16 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… كشف مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار، الاربعاء، ان قيادات امنية من الحشد الشعبي استطلعت جويا المناطق الصحراوية للمحافظة للتحري على مواقع ارتكاز بقايا ارهابي داعش .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “قيادات امنية رفيعة المستوى من الحشد الشعبي استطلعت وعلى متن طائرة تابعة لطيران الجيش مناطق […]

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