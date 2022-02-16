النجف.. الاستخبارات تقبض على ’المتهم الهارب’ من السجن

2022/02/16 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القبض على متهم محكوم بتهمة مخدرات، كان قد هرب من قسم مكافحة مخدرات المحافظة.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم هارب من قسم مكافحة مخدرات النجف بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١١".

وأضاف، "جاءت عملية القبض بعد أن تمت مراقبة تحركاته ونصب كمين محكم له، اثمر عن القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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