2022/02/16 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الحزب رفع قدراته العسكرية في السنوات الأخيرة، وأصبح لديه آلاف من "صواريخ دقيقة" التوجيه وطائرات المسيّرة، التي قال إنه يتم تصنيعها في لبنان، على حد قوله.

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